Incredibile. 4 fratellini sopravvivono 40 giorni nella foresta amazzonica

Quella che mi accingo a raccontarvi è una storia incredibile. Un piccolo aereo con a bordo una madre, quattro bambini di età compresa tra uno e 13 anni e altri due passeggeri è precipitato nelle profondità insidiose della foresta amazzonica il 1° maggio. In un racconto straordinario di sopravvivenza, i bambini hanno resistito per 40 giorni in uno dei territori più ostili e pericolosi del mondo. Infine, venerdì, le squadre di ricerca e soccorso hanno individuato i giovani coraggiosi, che erano stati ricercati instancabilmente dal momento del ritrovamento dei rottami il 16 maggio. Il loro miracoloso salvataggio ha catturato l'attenzione globale, ma nel mezzo del trionfo si nasconde una triste svolta: Wilson, il cane da ricerca determinante nel localizzare i bambini, è ora scomparso nella giungla, lasciando le autorità temere che non possa mai ritrovare la strada di casa.



L'aereo maledetto, un Cessna 206 monomotore (come quello raffigurato nell'immagine) precipita vicino al confine ecuadoriano. L'operazione di ricerca si è estesa per oltre due settimane prima che i rottami fossero trovati, la discesa verticale ammortizzata in parte dalla fitta vegetazione. Purtroppo, il pilota, Magdalena, 33 anni, madre dei bambini, e un leader tribale locale sono stati trovati senza vita, mentre non c'era traccia di Lesly, tredicenne, dei suoi fratelli Soleiny (nove anni), Tien Noriel (quattro anni) e della sorellina Cristin, che ha compiuto il suo primo compleanno mentre era dispersa nella selvaggia foresta.



I soccorritori li hanno cercati invano. Tuttavia, tra i rottami sono stati trovati frammenti di frutta, un biberon, un paio di forbici, un elastico per capelli e impronte nel fango che hanno fornito prove tangibili che i bambini erano vivi e si erano allontanati dal luogo dell'incidente. È molto probabile che Lesly e Soleiny si siano alternati nel trasportare la piccola Cristin, affrontando un percorso pericoloso. La foresta amazzonica, che copre solo l'1% della superficie terrestre, ospita il 10% di tutte le specie animali conosciute, con nuove scoperte che vengono fatte ogni tre giorni tra la sua vegetazione. I suoi abitanti includono ragni, serpenti, scorpioni, caimani, giaguari, temibili zanzare e pesci carnivori, una moltitudine di creature che nessuno vorrebbe mai incontrare. Inoltre, il clima attuale porta rapidamente alla disidratazione del corpo umano e, per complicare ulteriormente le cose, gruppi armati coinvolti nel traffico di droga vagano nella foresta, terrorizzando le comunità locali.



I bambini appartengono al gruppo etnico Murui Huitoto e devono la loro sopravvivenza alla conoscenza ereditata da Lesly sulla sopravvivenza nella giungla tramandata dalla sua famiglia. Secondo quanto riferito dalla nonna, Fatima Valencia, Lesly si prendeva cura dei suoi fratelli proprio come faceva ogni giorno quando la loro madre andava a lavorare. Nella giungla, Lesly li ha nutriti con farina di manioca e ha cercato frutti commestibili, tenendo i suoi fratelli e la sorellina al sicuro, tratto dalla saggezza ancestrale della sua comunità. I bambini erano cresciuti con la nonna e le squadre di soccorso avevano amplificato la sua voce tramite altoparlanti dagli elicotteri per rassicurarli. Gli sforzi di ricerca hanno coperto un'area di 340 chilometri quadrati, coinvolgendo 300 soldati e indigeni che conoscevano bene il terreno. Sono stati lanciati pacchi di cibo e volantini che invitavano i bambini a rimanere fermi. Sono state anche accese grandi luci per guidarli in sicurezza.



Tuttavia, è stato Wilson, un cane da ricerca di razza Pastore Belga, a trovare per primo le loro tracce e a seguirle diligentemente, guidando le squadre di ricerca nella giusta direzione, occasionalmente scoprendo una scarpa, un tessuto strappato o un pezzo di carta. Tuttavia, dopo aver condotto i soccorritori molto vicino ai bambini, Wilson è misteriosamente scomparso, forse attratto dalla preda o forse divenuto vittima di un predatore. Tuttavia, in quel momento, non c'era tempo per occuparsi del suo destino.