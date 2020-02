Incontro per le buone pratiche della produzione bio nel settore del legno.

La massima attenzione all’ambiente e la ricerca della

sostenibilità ambientale nel campo delle vernici sono i temi del workshop organizzato dal

centro tecnologico Cosmob e dalla scuola di formazione ICA Academy.

Giovedì 6 febbraio, dalle 14, presso Villa Revedin (Via Palazzi, 4) a Gorgo al Monticano, in

provincia di Treviso, le due realtà, una punto di riferimento a livello nazionale ed

internazionale per il settore manifatturiero e nello specifico del sistema arredo, e l’altra

vero vanto del Made in Italy per produzione e capacità di innovazione, approfondiscono il

tema della verniciatura del legno e della caratterizzazione delle prestazioni dei prodotti

vernicianti attraverso un processo controllato e certificato.

L’obiettivo del corso, ad ingresso gratuito, è presentare le best practices relative al

processo di verniciatura con un approfondimento sulle nuove tendenze delle vernici per il

legno di origine biologica.

Si inizia alle 14, mentre l’intervento Cosmob è previsto alle 14.45 che tratterà il controllo e

la gestione del processo, quindi individuazione e verifica (test) delle variabili critiche di

processo, verifica del prodotto finito (test prestazionali) e presentazione del marchio

Cosmob Qualitas Praemium Controllo di processo - Verniciatura. Segue la relazione

dell’azienda marchigiana che affronterà il tema dell’innovazione nelle vernici. Forte del suo

Centro di Ricerca e Sviluppo che si trova nelle Marche, l’azienda presenterà le prestazioni

ecologiche e qualitative dei prodotti vernicianti di origine biologica che hanno e stanno

caratterizzando la propria produzione, ormai da anni.

Registrazione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-verniciatura-legno-2020-

90607809397 .