Incontro informativo sulla figura professionale dell'OSS e il percorso formativo.

Il giorno 19 maggio alle 17.30 si svolgerà l'incontro formativo relativo ai corsi per Operatore Socio Sanitario in partenza.

Durante l'incontro verranno date informazioni di carattere pratico sul corso in partenza, verranno date indicazioni sulle prove di ammissione ai corsi.



Ci sarà poi un approfondimento sulle possibilità lavorative offerte dal corso, con la partecipazione del "Gruppo Gheron", che collabora da quest'anno fornendo la propria struttura "CSA Tiepolo di San Martino di Lupari (PD)" come sede del corso in partenza.



L'incontro è completamente gratuito e senza impegno ed è aperto a tutti quanti sono interessati ad iscriversi a un corso OSS o ad avere più informazioni sulla figura dell'operatore socio sanitario.



L'incontro si svolgerà in presenza a Castelfranco Veneto presso Sisthema Formazione, in via degli Olivi 1 ma sarà possibile collegarsi anche online.

Per partecipare all'evento iscriviti qui:

https://form.jotform.com/231214363660347



Sisthema Formazione è un ente accreditato per l'erogazione di corsi OSS - per iscriversi ai nostri corsi potete contattarci allo 0423.451019 o visitare la pagina nella sezione corsi del sito.



www.sisthemaformazione.it