Incontro con Pino Donaggio.

Pino Donaggio è un cantautore e compositore di colonne sonore. Ha collaborato con registi come Brian De Palma (sette film, tra i quali Carrie, Omicidio a luci rosse e Vestito per uccidere), Dario Argento e Pupi Avati. Nel libro “Come sinfonia” il maestro si racconta per la prima volta: tra ricordi, salti temporali, aneddoti sugli amici, gli incontri insoliti e la passione per la musica di chi ha vissuto il mondo del cinema da vicino.

Presentazione del libro “Come sinfonia”

di Pino Donaggio e Anton Giulio Mancino.

Ed. Baldini & Castoldi

La data sarà preceduta da una rassegna di tre film del regista Brian De Palma con colonna sonora di Pino Donaggio: Carrie - Lo sguardo di Satana il 18 marzo, Vestito per uccidere il 25 marzo e Blow out il 1 aprile.

Le proiezioni dei film si terranno nella sala Gianfranco Da Re al primo piano dell'edificio Fenderl (Via San Gottardo 91, Vittorio Veneto) alle ore 20.45