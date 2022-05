Incontro con Mariangela Galatea Vaglio.

Sabato 28 maggio alle ore 18.00 l’Associazione culturale Fucina n.4 organizza un incontro presso il giardino della Libreria Montan di Motta di Livenza con la divulgatrice storica Galatea Vaglio a proposito della figura di Teodora, la donna del circo di Costantinopoli che divenne Imperatrice.

L’incontro avrà come filo conduttore l’ultimo libro scritto da Galatea Vaglio dal titolo “Teodora - I demoni del potere”, seguito del libro “Teodora - la figlia del circo”, e sarà incentrato sulla vita politica a Costantinopoli dal 524 al 535 d.C.

Il romanzo di Galatea Vaglio si basa sulle fonti storiche antiche del tempo ed è una bella ricostruzione di come andarono le cose negli anni che precedettero la temporanea riconquista della parte occidentale dell’Impero romano da parte di Giustiniano. Il libro approfondisce il clima culturale, sociale e politico del VI secolo e ruota attorno alla personalità di Teodora, donna dell’antichità con numerosi tratti di contemporaneità, oltre che alla sua affascinante storia d’amore con il grande Imperatore Giustiniano.





L’ Autrice, Mariangela Galatea Vaglio, è laureata in Lettere classiche all’Università Ca’ Foscari di Venezia ed è dottore in Storia antica alla Sapienza di Roma. È un'insegnante, una giornalista e una blogger. Ha collaborato con «Il Gazzettino», «Il Sole 24 ore» e «l’Espresso».

Ha pubblicato: Piccolo alfabeto della scuola moderna (40k Unofficial 2012), Didone, per esempio. Nuove storie dal passato (Ultra 2014), Socrate, per esempio. Altre storie dal passato (Ultra 2015), L'italiano è bello. Una passeggiata tra storia, regole e bizzarrie (Sonzogno 2017), Teodora. La figlia del circo (Sonzogno 2018), Cesare. L’uomo che ha reso grande Roma (Giunti editore 2020) e Teodora. I demoni del potere (Piemme 2022).