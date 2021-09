Mercoledì 29 settembre, alle ore 18.45, nell'ambito della rassegna letteraria che si svolge al bistrot Grand Central di Mestre, si terrà l'incontro con l'autore Vittorio Pierobon che presenterà la sua opera “Ecosfide. Venti storie di scelte alternative nel rispetto della natura" (Ediciclo, 2020).

Dialoga con l'autore il giornalista Pierluigi Rizziato.

Vittorio Pierobon, giornalista e "cacciatore di storie" ci fa conoscere una serie di personaggi del Nordest che riescono ad avere un rapporto armonico con l'ambiente. Vite green, scelte alternative, sfide estreme, ma sempre nel rispetto della natura e con la consapevolezza che l'uomo non è il più forte. Incontri ravvicinati con persone normali che fanno qualcosa di speciale: da Max Calderan, il figlio del deserto, a Tom Perry, l'uomo che è salito in cima al Kilimangiaro a piedi scalzi, da Andrea Spinelli che cammina con il cancro, ad Alberto Fiorin, il "Forrest Gump" in bicicletta. Ma non solo imprese estreme, anche scelte originali, come quella di Paolo Beraldo e Maria Luisa De Bin che vivono in un rimorchiatore in laguna a Venezia o di Ilaria Panozzo, che ha comprato un forte sull'Altopiano di Asiago, e ancora di Gianni Mattiolo, che vive con quaranta leoni e tigri in giardino, oppure di Pietro Maroè, il ragazzo che parla con gli alberi.



La prefazione del libro è di Mauro Corona.

Vittorio Pierobon, nato a Venezia, giornalista da...sempre, scrive per il Gazzettino, giornale di cui è stato per 15 anni il Vicedirettore. Nel corso della sua carriera si è occupato dei grandi accadimenti nel Nordest: dalle Brigate Rosse alla mala del Brenta, dall'incendio della Fenice al Mose. E' stato Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto. Autore de "Le radici del futuro. I protagonisti del Veneto" (Marsilio), scritto assieme a Riccardo Calimani e de "Il turismo a Venezia e nel Veneto" (Supernova).



Il suo libro “Ecosfide” è acquistabile c/o la libreria Il Giralibri che collabora all'evento e che sarà presente la sera stessa dell'incontro con un suo punto vendita. L'autore Pierobon rimarrà disponibile alla fine della presentazione per rispondere alle domande del pubblico, dediche e firmacopie.



Per assistere è consigliata la prenotazione allo 041 978278