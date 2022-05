Incontro con l'autore Gianni Pasin.

L’iniziativa ministeriale denominata Il Maggio dei Libri è “una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.”

La presentazione del libro di Gianni Pasin, Rotta su Venezia, proposta dal Grand Central Literary Festival è un'iniziativa convalidata ed elencata nel sito ufficiale www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/

Mercoledì 25 maggio, alle 18:45, presso il rinnovato dehors del bistrot Grand Central di Mestre faremo rotta su Venezia attraverso percorsi insoliti e semisconosciuti, andando a conoscere e a dialogare con il brillante imprenditore Gianni Pasin e portando a conoscenza del pubblico quest'opera ricca di spunti, un’opera che ci aiuterà a trovare e provare nuovi itinerari nella geografia della vita.Modera l'incontro Nadia Pasqual, comunicatrice esperta di turismo.

Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la litoranea veneta da Chioggia a Trieste (Ediciclo Editore, 2021) è un po' una guida, un po' un saggio, un po' una biografia. Sicuramente è una composizione ben armonizzata e sapientemente confezionata per i lettori più avventurosi, con tanto di cartine geografiche esportabili. La Litoranea Veneta è un antico sistema di vie d’acqua che collega il Po al Golfo di Trieste, tra terra e mare. Città antiche, Chioggia, Venezia e Trieste, porti, borghi, isole, spiagge e aree naturali si alternano lungo l’arco costiero che si spiega tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La navigazione e la pedalata, con il loro andamento slow, lasciano spazio a storie, incontri, riflessioni, scorci e tramonti indimenticabili. Paesaggi mai visti e luoghi noti emergono dalle acque come tante nuove scoperte e si fanno conoscere nella loro anima più autentica. Un viaggio tra storia, sapori e tradizioni di genti e terre strappate all’acqua. Esperienze uniche da rivivere grazie alle indicazioni per ripercorrere le tappe del percorso.

Gianni Pasin, originario di San Donà di Piave, è un imprenditore del Nordest che ha costruito il successo con il sacrificio e la forza di volontà. Un uomo d’altri tempi che ha saputo stare al passo con la modernità. Master Italia, l’azienda che ha creato 25 anni fa con il marchio Atlantis Caps, è diventata leader mondiale della commercializzazione dei cappelli d’alta qualità. Spirito libero, curioso e intraprendente, nel corso della sua movimentata vita, Pasin ha viaggiato in quasi 100 Paesi, sempre alla ricerca del bello e del nuovo. Ma le radici sono rimaste fortemente ancorate al Veneto, terra di cui è innamorato.

L'incontro con l'autore si svolgerà mercoledì 25 maggio alle ore 18:45 presso il bistrot Grand Central. La serata è a ingresso libero; per prenotazioni chiamare lo 041 978278