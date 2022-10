INCONTRO CLIMA: strategie e buone pratiche per riequilibrare il ciclo del carbonio in agricoltura - TREVISO 20 OTTOBRE, biglietti sulla piattaforma Eventbrite

Il convegno, promosso dal Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Treviso e da Prospettica, societòà di consulenza, partendo dall’esame dei dati meteo raccolti ed elaborati da Arpav, cercherà di capire cosa possa voler dire riequilibrare il ciclo del carbonio in agricoltura, analizzando con i ricercatori Francesco Serafini e Lorenzo Ferretti del gruppo di ricerca in agroecologia del Prof. Cesare Gaio Pacini del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – Università degli Studi di Firenze – le evidenze raccolte in trent’anni di ricerca e le esperienze delle aziende partner dei progeti DIFFER e EcoWinePro.

Raccoglierà l’esperienza di Jacopo Giacomoni e Alex Pra – ricercatori di Etifor, spin off dell’Università di Padova – sull’approccio nature positive e le sue opportunità per le aziende, con la presentazione di alcuni casi studio di aziende private italiane del settore agricolo, e non solo, che hanno investito in progetti per fronteggiare la crisi climatica e valorizzare i servizi ecosistemici delle aree naturali.

I nostri relatori vi accompagneranno nella ricerca delle strategie e delle buone pratiche per adattarsi al cambiamento climatico e riequilibrare il ciclo del carbonio del nostro territorio. L’incontro avverrà il giorno 20 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la Sala dei Trecento, a Treviso.

Chiuderà l’incontro il climatologo Luca Mercalli.

Evento patrocinato dal Comune di Treviso, dalla Regione Veneto e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati

https://agrotecnicitreviso.it/eventbrite-event/incontro-clima/