Incinta, accusa un malore: domenica il ricovero, oggi il decesso

PADOVA - Si è spenta quest’oggi, martedì 26 aprile, Ilaria Callegari, 33 anni. La donna, incinta di otto mesi, era stata colpita da malore domenica mattina in un bar a San Pietro Viminario, in provincia di Padova. Ha partorito col cesareo una bambina che sta bene ed è tenuta in osservazione.

Aveva lavorato come barista sia a San Pietro Viminario sia a Monselice (Padova). Il dramma domenica mattina poco prima delle 10.30 in un locale dove la donna era entrata da poco.

Si è accasciata al suolo perdendo i sensi. Immediato il ricovero in ospedale a Padova dove oggi è deceduta. Il marito lavora come Carabiniere in missione all’estero.