Incidenti tra ultras, denunciati 34 tifosi

VERONA - Tre ultras veronesi e ben 31 croati sono stati denunciati dalla Polizia di Verona per gli scontri avvenuti all'esterno dello stadio Bentegodi prima dell'inizio della partita amichevole tra il Verona e l'Nk Istria, disputata lo scorso 18 dicembre. Prima dell'inizio della gara, in un parcheggio, si sono stati gravi disordini tra le contrapposte tifoserie a ridosso della Curva Sud, settore che accoglie i tifosi veronesi. Una quarantina di ultras croati hanno inveito e cercato lo scontro fisico con circa 150 supporters veronesi. Ne è scaturita così una violenta rissa fra le due tifoserie che si sono fronteggiate anche con il lancio di oggetti contundenti, aste da bandiera, sedie e tavolini degli ambulanti posizionati fuori dalla Curva Sud. Nelle operazioni di respingimento quattro agenti del Reparto Mobile di Padova sono rimasti feriti con prognosi dai 5 ai 26 giorni. Grazie ad una visione delle immagini del sistema di sorveglianza installato nelle strade adiacenti allo stadio, la Digos della Questura veronese ha denunciato all'Autorità Giudiziaria 31 tifosi croati per i reati di rissa, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale pluriaggravati, in quanto direttamente coinvolti nei violenti scontri sotto la Curva Sud. In seguito sono stati identificati tre ultras scaligeri, accusati, a vario titolo, dei reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e possesso e utilizzo di oggetti contundenti o atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive: illeciti commessi nel ripetuto tentativo di raggiungere la tifoseria croata nonostante il dispiegamento degli agenti di Polizia. I 34 tifosi segnalati hanno tra i 17 ed i 54 anni, nove di loro sono minorenni. Nei confronti di tutti verranno emessi dal Questore di Verona, Ivana Petricca, le misure di 'Daspo' per interdire loro l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive.