Incidenti sul lavoro: Cgil, crescono del 42% gli infortuni alle donne

VENEZIA - I dati dell'Inail rivelano, per il Veneto, un 2022 drammatico per quanto riguarda l'insicurezza sul lavoro e meritano una riflessione. Lo afferma la Cgil regionale, sottolineando che il Veneto è secondo in Italia per denunce di incidenti mortali, dietro solo alla Lombardia. I decessi sono stati 113, con un incremento del 7,62% rispetto all'anno precedente. Crescono anche le denunce di malattia professionale: sono 3.917, + 14,67% rispetto al 2021. Il Veneto si trova sul secondo gradino del podio di questa pessima classifica anche per quanto riguarda le denunce di infortunio: 83.885, un incremento del 20,82%.

Per il sindacato, vi sono altri elementi particolarmente preoccupanti, che dimostrano il manifestarsi di una questione di genere e generazionale anche su questo terreno. Le denunce di infortunio di cui sono vittime le donne crescono del 42,44%, raggiungendo i 32.966 casi. Restano inferiori a quelli subiti dagli uomini, a causa della sotto occupazione femminile e della larga prevalenza di presenza maschile in settori particolarmente funestati dal fenomeno come l'edilizia, l'agricoltura e la logistica, ma quanto sta accadendo non può non allarmarci e interrogarci. Anche per i lavoratori tra i 15 e i 19 anni l'incremento degli infortuni è quasi doppio rispetto alla media: si passa da 2781 casi a 3875, + 39.3%. "Non solo l'allarme non si attenua - dichiara Silvana Fanelli, della segreteria confederale Cgil Veneto - ma la situazione peggiora di anno in anno, come vediamo anche dai fatti di questi giorni. E i numeri degli infortuni a danno di donne e giovani confermano, ancora una volta, che il primo problema da affrontare è quello della precarietà del lavoro, che colpisce soprattutto queste due categorie".