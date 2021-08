Incidenti stradali: tre morti solo domenica

TRIESTE - E' un bilancio molto pesante, con tre morti e un ferito gravissimo, quello degli incidenti stradali avvenuti ieri in Friuli Venezia Giulia.

Il primo decesso è avvenuto in un'uscita di strada autonoma, a Percoto (Udine): a perdere la vita un 79enne di Cussignacco. Sempre in provincia di Udine, ma a Reana del Rojale è morto un uomo di 69 anni, caduto rovinosamente dalla propria bicicletta, forse per un malore: inutili i soccorsi del personale sanitario giunto sul posto assieme ai Carabinieri.

A Gaiarine (Treviso), sul confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, in uno scontro frontale, è morta una donna di 48 anni, di Brugnera (Pordenone). Nel tremendo urto tra la sua vettura e un albero, infine, è rimasto gravemente ferito un 22enne militare americano in servizio alla Base Usaf di Aviano (Pordenone): l'uscita di strada autonoma è avvenuta a Roveredo in Piano, non lontano da uno degli ingressi dell'aeroporto. Il ragazzo è stato trasportato il elicottero in ospedale dopo essere stato estratto dal veicolo dai Vigili del fuoco: le sue condizioni sono critiche.

LEGGI ANCHE