Incidenti stradali: scontro tra due tir in A4, chiuso tratto

SAN STINO DI LIVENZA (VE) - E' stato chiuso al traffico il tratto di autostrada A4 tra San Stino e Portogruaro, in direzione Trieste, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti. Lo rende noto Autovie Venete.



A causa del tamponamento, avvenuto verso le 11, uno dei due autoarticolati ha invaso entrambe le corsie di marcia e quindi - spiega Autovie - si è resa necessaria la chiusura del tratto istituendo anche l'uscita obbligatoria a San Stino e chiudendo lo stesso svincolo in entrata.



I due conducenti non sarebbero rimasti feriti. Sul posto ci sono la polizia stradale, il personale di Autovie e i mezzi di soccorso che stanno operando per liberare la carreggiata.



Autovie ricorda che fino alle 5 di domani è chiusa la direttrice Venezia - Trieste sul nodo di Palmanova con uscite a Latisana e San Giorgio e rientro al casello di Palmanova per chi è diretto a Trieste.



Chiusa anche, fino alle 5 di lunedì, la rampa Udine - Trieste del Nodo di Palmanova con uscita a Udine Sud e rientro allo svincolo di Palmanova per chi proviene dalla A23 (Tarvisio - Udine) ed è diretto a Trieste.