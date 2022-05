Incidenti stradali: moto contro autocarro, un morto

BELLUNO - Un motociclista di 62 anni, di Canal San Bovo (Trento), è morto in un incidente avvenuto intorno alle ore 16:15 di venerdì lungo la Strada provinciale 1 nel comune di Limana (Belluno), nel quale la moto che guidava si è scontrata con un autocarro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Feltre, che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi sanitari. Il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del motociclista; ferito il conducente del piccolo autocarro, 72 anni, di Limana, che è stato preso in cura dai sanitari per essere trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico eseguito i rilievi del sinistro.