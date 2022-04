Incidenti in serie lungo l'A4, Pozza (Unioncamere Veneto): "Situazione insostenibile"

VENEZIA - "E' una situazione insostenibile. Lo ripetiamo da mesi che è ingiustificabile quello che sta succedendo e lo dicono i numeri che parlano di vero e proprio un bollettino di guerra che continua a correre registrando incidenti quasi ogni giorno. Il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, commenta gli incidenti avvenuti in A4 .

"Così non si può andare avanti - rileva -. Serve un'accelerata del Governo per risolvere questo problema enorme: questo tratto di autostrada mette in ginocchio un intero sistema economico. Non è più il tempo di riunioni, incontri, tavoli o riflessioni, ma è necessario intervenire con investimenti per far partire finalmente i lavori su questo tratto autostradale che ormai viene definito 'maledetto'".

