Incidenti a raffica nel pomeriggio di giovedì

PORDENONE - Raffica di incidenti ieri in Friuli, e specialmente in Destra Tagliamento, tutti verso le 17 di giovedì.

A Brugnera Vigili del Fuoco di Motta sul posto per un incidente tra due auto in Via Villa Varda di San Cassiano. Una delle due vetture è finita nel fosso. Usciti autonomamente gli occupanti, rimasti incolumi.



Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento in quei minuti invece in azione ad Azzano Decimo in Via Rimembranze dove una vettura è uscita autonomamente di strada, andando a sbattere contro due alberi, prima a destra e poi a sinistra. Illeso il conducente.



Il terzo intervento è stato effettuato dai Vigili del Fuoco di Pordenone a Pordenone in Viale Venezia all’altezza dell’incrocio con Viale Grigoletti: qui un tamponamento tra due auto causava lo scoppio degli airbag della vettura posteriore.

Il conducente è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Sul posto forze dell'ordine e sanitari del 118.