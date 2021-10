Incidenti montagna: recuperato il corpo dell'escursionista morto

CORTINA D'AMPEZZO - E' stato recuperato stamani, non appena la visibilità lo ha permesso, il corpo senza vita dell'escursionista tedesco di 31 anni precipitato mercoledì in un canalone mentre stava percorrendo la Ferrata Dibona, sul monte Cristallo sopra Cortina d'Ampezzo.



L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) ha imbarcato due tecnici del Soccorso alpino e del Sagf di Cortina in supporto alle operazioni, calati con il verricello in parete. Imbarellata, la salma è stata spostata con la stessa modalità e trasportata a valle, per essere affidata al carro funebre.