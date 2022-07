Incidenti in montagna raddoppiati negli ultimi cinque anni

TRIESTE- Interventi in montagna raddoppiati negli ultimi cinque anni in Friuli Venezia Giulia.

Il 2020 è stato l'anno del boom di frequentazioni della montagna seguito al primo lockdown per Covid 19. Sebbene si rileva una lieve flessione numerica, nel 2021 è rimasto ancora molto alto il numero di missioni effettuate (437 contro le 453 del 2020, mentre nel 2019 il numero massimo era di 316 missioni, comunque un numero elevato, considerato che prima del 2014 si rimaneva sotto i duecento interventi) così come il numero delle persone soccorse (496 nel 2021 invece di 507 del 2020).



Nel 2021, rispetto al 2020, c'è stato però un ulteriore aumento di missioni eseguite con l'elicottero - si è passati a 191 dalle 176 del 2020 - missioni che includono sia quelle effettuate tramite elisoccorso sanitario regionale, sia con l'elicottero della Protezione Civile. Le missioni in elicottero sono più che raddoppiate in dieci anni.



Nella "torta" grafica che riporta sul piano l'incidenza delle attività prevalenti e dei principali richiedenti aiuto la fetta degli escursionisti rimane sempre la più grande, con il 57%, alpinismo e scialpinismo seguono con rispettivamente 9% e 8% e si conferma la tendenza dell'aumento di interventi in discipline come il torrentismo (1%), la mountain bike(3%) e il volo libero (deltaplano e parapendio 5%).