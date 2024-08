Incidenti in autostrada nel veronese sette feriti 

VERONA - Due incidenti si sono verificati nelle tratte veronesi della A22 del Brennero e della A4 facendo registrare complessivamente sette feriti, di cui uno ricoverato in codice rosso. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 4.30 in A4. Coinvolti diversi mezzi con tre persone rimaste ferite in codice giallo che sono state ricoverate negli ospedali scaligeri.

Sul posto i sanitari del Suem 118 e la Polizia stradale. Poco dopo, intorno alle 5, un nuovo sinistro si è registrato sulla A22 del Brennero. Qui sono rimaste coinvolte quattro persone per la fuoriuscita autonoma di un'auto. In ospedale, a Verona, sono state portate quattro persone tre in codice giallo ed una in rosso quindi grave. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del Suel 118 e la Polizia stradale. Non si registrano problemi per la viabilità.