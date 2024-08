Incidente in Valsugana: operato bimbo di due anni, è ancora gravissimo 

VICENZA - Rimangono gravissime le condizioni del bambino 2 anni, coinvolto ieri mattina in un pauroso incidente sulla statale 47 "Valsugana" tra i comuni di Romano d'Ezzelino (Vicenza) e Pove del Grappa (Vicenza), che ha visto coinvolte due auto e una moto di grossa cilindrata.

Durante la notte il piccolo, figlio di una coppia di Torri di Quartesolo (Vicenza), è stato sottoposto all'ospedale di Vicenza ad un delicato intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale e poi riportato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Al momento dei primi soccorsi le condizioni del bimbo sono apparse subito le più gravi dei nove feriti complessivi: è stato infatti rianimato sul posto dall'equipe sanitaria del Suem 118 e dell'automedica di Bassano del Grappa per poi essere trasportato in elicottero al San Bortolo.

Nell'ospedale del capoluogo berico è stato trasferito in rianimazione, nel pomeriggio di ieri, anche uno dei figli del conducente austriaco, mentre a Bassano del Grappa rimangono ricoverati la figlia piccola del turista straniero e il capofamiglia di Torri di Quartesolo, operato per la riduzione di alcune fratture agli arti inferiori. La moglie di quest'ultimo, dove aver appurato quanto successo al figlioletto nell'incidente, è stata colta da malore, ma le sue condizioni sono in miglioramento e non destano preoccupazione.

