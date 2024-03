Incidente in un rally in Ungheria, auto sul pubblico: 4 morti

Un'auto da rally è uscita di strada e si è schiantata contro un gruppo di spettatori in Ungheria, uccidendo quattro persone e ferendone altre, secondo quanto dichiarato dalla polizia si legge sul 'Guardian'. L'incidente è avvenuto durante una gara tra le città di Labatlan e Bajot, vicino al fiume Danubio, nel nord-ovest dell'Ungheria, ha dichiarato la polizia della contea di Komárom-Esztergom in un comunicato.

Gli organizzatori dell'evento, l'Arrabona Rally Club, hanno dichiarato che la gara è stata immediatamente interrotta mentre otto ambulanze e quattro elicotteri di soccorso sono stati inviati per curare i feriti. Due persone, tra cui un bambino, hanno riportato ferite gravi, mentre altre sei sono state trasportate in ospedale con ferite più leggere.

La polizia locale ha dichiarato che non è chiaro il motivo per cui il veicolo, che stava partecipando al Rally di Esztergom Nyerges di due giorni, sia uscito di strada. Hanno dichiarato che è in corso un'indagine e che "si stanno chiarendo le circostanze". Dai filmati diffusi sembra che l'auto abbia perso aderenza su una strada umida finendo in testacoda contro il pubblico.