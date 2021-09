Incidente tra Tir, riaperto il Passante

SPINEA - Alle 16.30 circa, dopo 4 ore di lavoro, è stato possibile riaprire il Passante di Mestre, chiuso in direzione Trieste poco dopo mezzogiorno, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti in corrispondenza dello svincolo di Spinea.



Il violento tamponamento tra i due mezzi, che ha provocato il ferimento del conducente del secondo tir, un autotreno, aveva provocato il parziale intraversamento dei due mezzi e la perdita di carico da parte del primo autoarticolato, rendendo necessaria la deviazione del traffico della A4 sulla A57-Tangenziale di Mestre.



Attualmente la carreggiata risulta libera e il traffico è scorrevole in tutte le competenze.

