Incidente tra Tir, code fino a 3 chilometri

Un tamponamento tra mezzi pesanti ha provocato code fino a 3 chilometri sul Passante di Mestre, tra i caselli di Spinea e Martellago-Scorzè in direzione Trieste. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.40 di oggi, 23 gennaio, all’altezza di Salzano (Venezia). Ferito in modo non grave il conducente di uno dei due mezzi coinvolti: l’uomo è stato liberato dalla cabina di guida dai vigili del fuoco. Illeso l’autista del primo mezzo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Venezia per i rilievi di legge e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete per l’assistenza, la messa in sicurezza, la presegnalazione e il soccorso stradale.