Incidente tra furgone, mezzo pesante e auto: tre feriti, uno è grave

VENEZIA - Lunedì 3 febbraio, dalle prime ore della mattina, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento lungo la strada Romea 309, nel comune di Campagna Lupia. Un incidente che ha coinvolto un furgone, un mezzo pesante e un'auto ha causato il ferimento dei tre conducenti. I pompieri, arrivati con squadre provenienti da Mira, Piove di Sacco e Mestre, hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e avviato le operazioni di estrazione dell’autista del furgone, rimasto incastrato nella cabina. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale in codice rosso grazie al supporto di un'eliambulanza. Anche gli altri due conducenti, quello del mezzo pesante e dell'auto, sono stati trasportati in ospedale, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, della polizia locale e i carabinieri, per gestire la situazione e regolare il traffico. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso.