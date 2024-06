Incidente tra due auto, muore 44enne nel padovano

PADOVA - Un uomo di 44 anni è morto ed una donna è rimasta ferita in uno scontro tra auto a Piove di Sacco (Padova). I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Punto l'autista rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 ha potuto solo dichiarare la morte dell'uomo. La donna, alla guida di una Mini Cooper, è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in ospedale.

I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.