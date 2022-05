Incidente tra due auto in A4, cinque feriti

PADOVA - Un incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto poco dopo le 17 di venerdì 13 maggio al chilometro 368+900 dell'autostrada A4, tra Padova Est e il Bivio con la A57 ad Arino, in direzione Trieste: feriti tutti i 5 occupanti delle due vetture, finite fuori carreggiata, tra la strada di servizio e i terreni agricoli a lato dell’autostrada. Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto di A4 in territorio di Vigonza (Padova).



Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Suem-118 (anche con l’elisoccorso) e il personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinato dal Centro Operativo di Mestre.



L’incidente, avvenuto fuori carreggiata, sta provocando alcuni chilometri di coda (in movimento) in direzione Trieste-Venezia, senza blocco del traffico. Forti rallentamenti per curiosi anche in carreggiata opposta, direzione Milano.