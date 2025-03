Incidente tra camion e auto lungo la Regionale “del Mare”

MEOLO (VENEZIA) - Traffico bloccato sulla SR 89 “del Mare” nel primo pomeriggio di oggi a Meolo, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto tra il casello autostradale e il cavalcavia dell’autostrada, in direzione mare. Secondo le prime informazioni, il camion si sarebbe ribaltato, occupando la carreggiata e rendendo necessaria la chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 118, impegnati nei rilievi e nella gestione dell’emergenza. Disagi alla circolazione, con deviazioni obbligatorie per gli automobilisti diretti verso la costa.

AGGIORNAMENTO - Il tratto è stato riaperto verso le 16.30.