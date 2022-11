Incidente tra auto e trattore: il mezzo agricolo si rovescia

PADOVA - Alle 9:15 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Casette a Conselve in provincia di Padova per un incidente tra un’auto e un trattore finito rovesciato a bordo strada: ferito l’uomo alla guida del mezzo agricolo.

I pompieri arrivati da Piove di Sacco con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza il trattore, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale.

Illeso l‘autista dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa dopo il recupero del trattore.