Incidente tra auto e camion, un morto e traffico in tilt

VENEZIA - A causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed una autovettura, è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato, sulla strada statale 309 “Romea” al km 105,900 a Campagna Lupia, in provincia di Venezia.



La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è deceduta. Si tratta dell'insegnante Maria Pia Donega', 63 anni. Residente a Codevigo (Padova), insegnava a Marghera.



Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.