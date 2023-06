Incidente sulla Romea, arriva l'elisoccorso. Traffico paralizzato

CHIOGGIA - Uno scontro tra una bicicletta e una motocicletta ha causato il blocco della circolazione lungo la strada statale Romea, all'altezza dello svincolo per il mercato ittico di Chioggia.



L'incidente, avvenuto nella giornata di oggi, ha coinvolto un ciclista di 50 anni e un centauro a bordo di una moto. Il ciclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo tramite elisoccorso, dove è stato intubato ed è attualmente in condizioni gravi. Fortunatamente, il motociclista è stato valutato in codice verde e ha ricevuto cure mediche presso l'ospedale di Chioggia.



L'impatto dell'incidente non si è limitato alle vittime coinvolte, ma ha causato un paralisi del traffico lungo la strada statale Romea. L'arteria principale è stata congestionata dalle auto in coda, con conseguenti disagi per gli automobilisti e rallentamenti nelle operazioni di soccorso.



La polizia stradale e gli operatori del pronto intervento sono giunti prontamente sul luogo dell'incidente per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al fine di consentire le indagini e liberare la strada, è stata temporaneamente chiusa la corsia in direzione Valli, causando ulteriori disagi e ingorghi nel traffico in uscita da Sottomarina.



Le autorità competenti stanno svolgendo le indagini necessarie per determinare le cause esatte dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, si raccomanda a tutti i conducenti di prestare massima attenzione sulla strada, al fine di evitare incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti delle strade.



Si consiglia inoltre ai cittadini di consultare i canali ufficiali per ottenere informazioni aggiornate sul traffico e seguire le indicazioni delle forze dell'ordine durante situazioni di emergenza o incidenti stradali.