Incidente sulla A57, auto si cappotta in Tangenziale

VENEZIA - Poco prima delle 8:30, di giovedì 6 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale A57 in direzione Milano all’altezza dello svincolo per Porto Marghera per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata. Una donna è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre la donna ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferita in pronto soccorso. Sul posto il personale della CAV e la polstrada.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.