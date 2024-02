Incidente sulla A4: Tir si schianta e prende fuoco, code verso Venezia

PORTOGRUARO - Grave incidente lungo la A4 nel pomeriggio di oggi, martedì, con conseguenze significative sulla viabilità in direzione Venezia. Poco dopo le 15:00, tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro, un Tir non ha potuto evitare il tamponamento con un mezzo fermo davanti a lui, provocando un incendio che ha coinvolto uno dei veicoli.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente l'ambulanza del Friuli Venezia Giulia, gli agenti della Polizia stradale di Palmanova, gli ausiliari del traffico della concessionaria Alto Adriatico e i vigili del fuoco di Latisana.

Le conseguenze sull'arteria autostradale sono state inevitabili, con lunghe code che hanno interessato il flusso di veicoli in direzione Venezia. La situazione già critica è stata aggravata dalle conseguenze di un altro incidente avvenuto nella mattinata, quando un'auto e un Tir si sono scontrati nello stesso tratto, provocando ulteriori rallentamenti.