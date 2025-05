Incidente sulla A28: traffico bloccato, una persona è rimasta incastrata nel veicolo

PORDENONE - Grave incidente poco prima delle 16:30 di oggi, martedì 13 maggio, sull’autostrada A28 nel tratto compreso tra Porcia e Pordenone Sud, in direzione Portogruaro, al chilometro 23, all’altezza di Porcia. Lo scontro ha coinvolto quattro mezzi leggeri e un autoarticolato. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta incastrata all’interno del proprio veicolo, mentre altre due sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per estrarre il conducente bloccato e prestare assistenza ai feriti. A causa dell’incidente, il traffico è bloccato.



Per agevolare l’arrivo e le operazioni di soccorso, Autostrade Alto Adriatico ha disposto l’uscita obbligatoria a Porcia per chi proviene da Conegliano e il divieto di ingresso allo svincolo di Porcia per chi è diretto verso Pordenone o Portogruaro. Le autorità stanno gestendo la situazione e si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sulla durata del blocco della circolazione.