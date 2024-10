Incidente sul raccordo per un'auto contromano: ferite due persone

Poco dopo le 2.30 della scorsa notte, il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto lungo il raccordo per Venezia-Porto della Tangenziale di Mestre (svincolo Carbonifera) per un incidente provocato da un veicolo che viaggiava contromano. Ferite in modo non grave due persone che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti.

L’incidente, avvenuto tra lo svincolo della tangenziale e la rampa di Mestre, è stato causato da un’auto che proveniva da Venezia-Mestre e che era entrata contromano nel raccordo: il mezzo si è scontrato poco dopo contro un’altra vettura che procedeva regolarmente verso Venezia.

La dinamica e gli accertamenti sulle responsabilità dell’accaduto sono al vaglio della Polizia stradale di Mestre. Sul posto sono intervenuti Suem, Polizia stradale, Vigili del fuoco e gli Ausiliari della viabilità di CAV, coordinati dal centro operativo della Società, che subito dopo ha disposto la chiusura dello svincolo per permettere il soccorso ai feriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Per circa tre ore il traffico diretto a Venezia è stato deviato verso Marghera. Il lavoro del personale di CAV nel coordinamento dell’intervento ha permesso di terminare le operazioni e riaprire il raccordo per Venezia prima dell’alba.