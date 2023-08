Incidente sul Ponte verso Venezia: morto un motociclista

VENEZIA - Un motociclista di nazionalità straniera è morto lunedì pomeriggio a causa di un incidente che lo ha visto coinvolto mentre percorreva il Ponte della Libertà in direzione di Venezia. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale lagunare. Non si esclude che l'uomo possa aver perso autonomamente l'equilibrio, forse a causa del fondo stradale bagnato, finendo tragicamente sull'asfalto. L'ambulanza del Suem è giunta sul posto pochi minuti dopo, per quanto rallentata dalla lunga coda di veicoli che si è subito formata e ha bloccato il traffico in un orario di punta. I sanitari, nonostante i tentativi di salvargli la vita, non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell'uomo.