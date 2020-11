Incidente sul lavoro: morto operaio a Padova

PADOVA - Incidente sul lavoro nel pomeriggio in via Nuova Zelanda, nella sede di Brt trasporti Bartolini nella zona industriale di Padova: un camion in retromarcia ha travolto e ucciso un operaio. La vittima è un uomo di 55 anni.



Sul posto è intervenuto il 118, ma per l'operaio non vi era più nulla da fare.



Le indagini sono affidate allo Spisal di Padova; una squadra di ispettori è sul posto per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, mentre per i rilievi è intervenuta anche la polizia.

Tre settimane fa, il 14 ottobre, in un cantiere in città era morto un altro operaio, travolto dal fango di una buca che ha ceduto mentre si trovava all'interno a lavorare.