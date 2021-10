Incidente sul lavoro: ferito boscaiolo

RESIUTTA (UDINE) - Anche oggi un infortunio sul lavoro in una zona boschiva ha portato le squadre del Soccorso Alpino (stazione di Moggio Udinese), l'elisoccorso regionale, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco a intervenire.in aiuto di un boscaiolo.

L'incidente ha avuto luogo poco dopo le 12.15 sulla pista forestale che collega la Val Resia a Ruschis verso il Monte Plagna. Un lavorante di nazionalità albanese del 1991 si è infortunato ad un arto mentre operava in bosco.



L'elisoccorso ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e il.medico sul posto per una prima valutazione ma.la.forte presenza di vento ha fatto propendere per un recupero del ferito per le.vie di terra, con l'aiuto dei soccorritori intervenuti che hanno trasportato il ferito fino all'ambulanza giunta poco distante.