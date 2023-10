Incidente sul lavoro: ferita una donna

PORDENONE - Questa mattina, nel territorio comunale di Prata di Pordenone, una donna è stata vittima di un incidente/infortunio sul lavoro all'interno di un'attività produttiva. Le circostanze esatte dell'incidente sono al momento oggetto di accertamento da parte delle forze dell'ordine. La donna ha riportato ferite nella parte alta del corpo a seguito di un incidente con un utensile.

Il personale medico infermieristico della Sores è intervenuto prontamente, inviando un'ambulanza e attivando anche l'elisoccorso per prestare assistenza alla vittima. La paziente è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie. Attualmente, sono in corso ulteriori indagini per chiarire le circostanze dell'incidente e le responsabilità eventuali.