Incidente sul lavoro: crolla una gru, operaio è grave

FERRARA-PADOVA - È ricoverato in condizioni molto gravi e con prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Bologna, un operaio di 50 anni travolto dal crollo di una gru in un cantiere edile in via Copernico, ad Argenta. L'incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 7 del mattino. L'uomo, operaio della Grouma Servizi di Padova, era intento a rimuovere dei pannelli di eternit dalla copertura di un capannone di una società che produce macchine per la lavorazione di materie plastiche, per l'installazione di un impianto fotovoltaico. I pannelli venivano calati a terra con l'uso della gru che a un certo punto, per cause in corso di accertamento, si è svincolata dal suolo e si è ripiegata sul ponteggio su cui lavorava l'operaio.

Sono intervenuti subito i soccorsi del 118, con ambulanza, automedica e anche con l'elisoccorso che, dopo le prime operazioni, ha trasportato l'operaio all'ospedale Maggiore. Intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Santa Maria Codifiume e Argenta, i vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore, il personale dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda Usl di Ferrara. Sull'incidente è intervenuto anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini: "La nostra comunità - afferma - è vicina a tutti i lavoratori dell'azienda e dei suoi collaboratori e speriamo di poter ricevere al più presto notizie rassicuranti sullo stato di salute di chi è stato coinvolto". (ANSA)