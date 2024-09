Incidente sul lavoro, boscaiolo perde la vita: aveva 24 anni

TRENTO - Un boscaiolo di 24 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro nei boschi della Val Sadole, nel comune di Ziano di Fiemme (Trento), poco sopra la strada forestale in località Cercenai.

Il giovane, che avrebbe compiuto 25 anni a novembre, lavorava per una ditta boschiva della valle. Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla testa da un tronco tagliato da un collega che non si era accorto della sua presenza più a valle.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30, quando i colleghi hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti l'elicottero, gli operatori della stazione Val di Fiemme del Soccorso alpino, i vigili del fuoco di Ziano e Panchià, i carabinieri di Cavalese e un'ambulanza.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata trasferita a valle. Presenti sul posto anche gli ispettori dell'Uopsal per le indagini di rito.