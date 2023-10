Incidente stradale sul raccordo, grave un uomo

TRIESTE - Un uomo, di circa 30 anni, è stato soccorso nelle prime ore di oggi dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di oggi nel tratto RA13 compreso tra Sistiana e Duino, direzione Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte del personale della polizia stradale, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto.

Ad attivare gli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria è stato il personale dell'autostrada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Opicina e un'automedica proveniente da Trieste. Hanno attivato i vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario per estrarre l'uomo rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto era presente anche il personale dell'autostrada con il coordinamento del Coa/ Coa centro operativo autostradale di Udine. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale di Cattinara (Trieste) con l'ambulanza con a bordo l'equipe dell'automedica.