Incidente stradale nel veneziano, chiusa e riaperta la 'Romea'

VENEZIA - Un incidente si è verificato, stamane, lungo la strada 'Romea' verso l'accesso a Chioggia (Venezia). Causa la collisione tra auto, cinque persone sono rimaste ferie e l'arteria stradale è stata chiusa per qualche tempo. I Vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi, entrati in collisione all'altezza del restringimento dove sono in corso dei lavori di manutenzione, e hanno estratto tre persone rimaste incastrate nelle auto. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e trasferiti in ambulanza in ospedale. La Polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.