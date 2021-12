Incidente stradale: morto uomo nel bellunese

BELLUNO - I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 50 in località Piovena, nel comune di Santa Giustina Bellunese, per un incidente stradale: deceduto un uomo. I pompieri, arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto il conducente della Fiat Punto.

Nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto constatare la morte dell'anziano. Illesi gli altri due passeggeri. La polizia stradale ha deviato il traffico (strada il momento ancora bloccata) ed eseguito i rilievi del sinistro.