Incidente stradale mentre era in vacanza, grave l'oste di Carbonera

CARBONERA - Sono ore si apprensione a Carbonera per le sorti del 41enne, titolare dell’osteria del paese, ricoverato all’ospedale di Pisa in gravi condizioni a causa di un incidente stradale che lo ha coinvolto lunedì scorso in località Casciana Terme in provincia di Pisa, mentre si trovava in vacanza in Toscana con la compagna.



Il suo locale, specializzato in carne alla griglia, è un punto di riferimento storico per il paese, e sono tantissimi i clienti e gli amici che in questi giorni stanno facendo il tifo per l’oste.