Incidente stradale con ben quattro mezzi coinvolti, un ferito grave

TRIESTE - Una persona è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara, ferita in un incidente strada in cui sono rimasti coinvolti 4 mezzi. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 lungo il raccordo autostradale 13 a Opicina (Trieste), all'uscita di Prosecco in direzione città. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine allertate dalla centrale Sores, si sono scontrati i quattro mezzi tra cui una autovettura che si è ribaltata. Dopo l'allarme lanciato con una telefonata al Nue112, trasferita alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, gli infermieri hanno inviato subito sul posto una automedica e due ambulanze. Le equipes sanitarie hanno assistito la persona ferita, poi trasportata all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza con medico a bordo. Hanno operato sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno liberato la persona ferita dalle lamiere della vettura.