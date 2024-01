Incidente in provincia di Catanzaro, 4 morti in scontro su statale 106

CATANZARO - E' di quattro morti il bilancio di un incidente in provincia di Catanzaro. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti e che vede coinvolti due veicoli, si è verificato sulla strada statale 106 all’altezza del km 171, in località Calalunga-Pietragrande. Il traffico è deviato allo svincolo di Pietragrande (km 171,600). Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine.A perdere la vita nello scontro, avvenuto intorno alle 14 nel comune di Montauro, sono stati quattro giovani tra i 20 e i 35 anni che viaggiavano tutti sulla stessa auto, una Panda. Alla guida dell'altra auto coinvolta nell'incidente, una Fiat Idea, c'era un uomo di 52 anni trasportato in ospedale. Secondo quanto ricostruito finora lo scontro è stato frontale ma i carabinieri della compagnia di Soverato stanno portando avanti tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell'incidente.

Salvini

"Ennesima tragedia sulla SS 106: ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza. Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con estrema attenzione questo dossier", ha scritto su Facebook il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.