Incidente in pista, bambino di 7 anni in terapia intensiva 

TRENTO - incidente sulle piste di sci. Un bambino di 7 anni residente a Padova è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo un incidente sulle piste dell'Alpe Tognola, in Primiero. Ancora da chiarire, a quanto si apprende, la dinamica dell'incidente. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 15.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti del servizio di soccorso piste, oltre all'elicottero e al personale sanitario che ha trasportato il piccolo ferito in codice rosso in ospedale.