Incidente nella notte: muore motociclista 18enne

UDINE - Un tragico incidente ha stroncato la vita di un giovane motociclista di 18 anni nella tarda serata di sabato alle porte di Udine. Il ragazzo ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva via Pradamano, nei pressi del sottopasso ferroviario, finendo violentemente fuori strada.



L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza del mezzo incidentato. Secondo le prime ricostruzioni, la causa principale potrebbe essere stata la forte velocità che ha fatto perdere il controllo al centauro. L’impatto è stato così violento da sbalzare il conducente per diversi metri, provocandogli traumi gravissimi.

I soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.



Al momento la vittima non è stata ancora identificata, poiché non aveva con sé documenti al momento dell’incidente.