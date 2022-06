Incidente negli Stati Uniti, si spegne Paolo Giusto, fondatore della Polisportiva di Mogliano

MOGLIANO - Muore in un incidente in moto negli stati Uniti. Si è spento così il 77enne Paolo Giusto, tra i fondatori della polisportiva moglianese ed ex allenatore del volley femminile, impegnato in un viaggio su due ruote, da Los Angeles a Miami.



Era partito il 10 maggio e si trovava quasi a metà strada quando, nella notte tra mercoledì e giovedì, si è spento in un tragico incidente a New Orleans, in Louisiana.

La sua moto è stata investita da un’auto guidata da una donna: nonostante i soccorsi immediati, per Paolo Giusto, 73 anni, trasferitosi da alcuni anni a Sanremo, in Liguria, non c’è stato nulla da fare. Per trent’anni, fino al 2007, è stato professore di educazione fisica del liceo Giordano Bruno di Mestre, e allenatore del Cus Venezia.