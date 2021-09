Incidente in motocicletta, muore a 17 anni

PADOVA - Un ragazzo di 17 anni si è spento venerdì mattina in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente stradale di cui era rimasto vittima all'1.30 della notte precedente.



Abitava con i genitori nel quartiere Cave di Padova. Il ragazzo aveva preso in prestito da un amico una motocicletta di 125 cavalli di cilindrata per andare a cercare il cellulare che diceva di aver perso poco lontano.

Avrebbe dovuto fare il giro dell'isolato, ma quando non lo hanno visto arrivare gli amici gli sono andati incontro. Lo hanno trovato a terra, dopo che era andato a sbattere da solo contro un pilone della luce. Soccorso dai sanitari del 118, è stato operato in ospedale ma ieri è deceduto.